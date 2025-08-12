النزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وافق اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بالنزول بسن القبول بمرحلة رياض الأطفال "المستوى الأول" بالمدارس الرسمية والخاصة "عربي" إلى 3 أعوام ونصف، طبقًا للقرار الوزاري 138 لسنة 2007، وذلك للقاعات التي بها أماكن شاغرة فقط.

ووفق ذلك قرر محافظ كفر الشيخ، إعادة فتح باب التقديم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة "عربي" حتى 4 سبتمبر المقبل 2025، يدويًا بالمدارس التي بها أماكن شاغرة.

وأكد الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه جرى فتح التقديم بمحافظة كفر الشيخ لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية "عربي" على موقع وزارة التربية والتعليم في الفترة من الأول من يونيو 2025 وحتى الأول من يوليو 2025، وبعد تسكين الأطفال بالمدارس تبين وجود أماكن شاغرة ببعض القاعات.

وقال إن محافظ كفر الشيخ وافق على إعادة فتح باب التقديم لطلبات الالتحاق يدويًا والنزول بسن القبول من 4 سنوات لـ 3 سنوات ونصف، بالأماكن الشاغرة فقط، على ألا يترتب عليه فتح قاعات جديدة تحقيقا للصالح العام، وسعيًا لتحقيق لما ورد في الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم في مكونها الإتاحة لزيادة الاستيعاب والتوسع في مرحلة رياض الأطفال، وتحقيقًا لرؤية مصر 2023.

وفي السياق قالت سماح أبو شامة، موجه عام رياض الأطفال، إنه جرى التنبيه على الروضات بضرورة التنسيق مع المجتمع المحلي من أجل العمل علي زيادة نسبة الإتاحة والتوسع في مرحلة رياض الأطفال، ورفع وعى اولياء الامور بأهمية المرحلة وضرورة إلحاق انجالهم بالروضة، ونشر ثقافة منهج رياض الأطفال لتحقيق نواتج التعلم المرجوة.