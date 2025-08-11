بالتعاون مع الأورمان.. تضامن الشرقية تُجري 20 عملية عيون لغير القادرين

الشرقية - ياسمين عزت:

أجرت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جمعية الأورمان، 20 عملية جراحية لمرضى العيون غير القادرين بقرى ومراكز المحافظة، ليرتفع إجمالي المستفيدين من عمليات العيون منذ بدء نشاط الجمعية إلى 11,585 مريضًا.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عنهم.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أهمية دعم الجمعيات الأهلية لدورها البارز في خدمة المجتمع، موضحًا أن العمليات تُجرى في أكبر المراكز الطبية المتخصصة عالية الجودة، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع أورمان الشرقية.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الخدمات تشمل توقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية، مجانًا تمامًا.

وأضاف مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تنظم أربع قوافل طبية شهريًا بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى الأولى بالرعاية، وتقديم العلاج والعمليات مجانًا.

يُذكر أن الجمعية نجحت حتى الآن في توقيع الكشف الطبي على مئات الآلاف من المرضى غير القادرين بالشرقية، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي.