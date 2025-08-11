محافظ القليوبية: قرارات جديدة لدعم وتشجيع الاستثمار بالمناطق الصناعية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماع مجلس المناطق الصناعية، مؤكدًا حرص الدولة على دعم الاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين، باعتبار المناطق الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب.

وشهد الاجتماع اتخاذ عدة قرارات مهمة لصالح المستثمرين، أبرزها الموافقة على تغيير الكيان القانوني لقطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة الشروق دون تحصيل رسوم، نظرًا لكون التنازل من الدرجة الأولى.

وأقر المجلس إعادة النظر في الغرامات المفروضة على بعض المستثمرين لتأخرهم في الإنتاج لأسباب خارجة عن إرادتهم، فيما تم إحالة بعض الحالات إلى المستشار القانوني للمحافظة لدراستها، إضافة إلى الموافقة على تغيير نشاط أحد المشروعات بعد التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأعلن المحافظ عن خطة لإنشاء "جمعية رجال أعمال ومستثمري القليوبية" لتكون كيانًا موحدًا يعرض مطالب المستثمرين ويسهم في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات.

حضر الاجتماع كل من: السكرتير العام للمحافظة، والمستشار القانوني، ومدير الاستثمار والمناطق الصناعية، ومسؤولو الشؤون المالية والقانونية.