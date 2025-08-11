"بسبب مروحة".. السيطرة على حريق شب في كنيسة بإحدى قرى المنيا



المنيا- جمال محمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية في مركز مطاي شمال محافظة المنيا، من السيطرة على حريق نشب في إحدى الكنائس، بسبب ماس كهربائي.

الأجهزة الأمنية في المنيا، تلقت إخطارًا يفيد بنشوب حريق محدود شب بكنيسة السيدة مريم العذراء للأقباط الكاثوليك الكائنة في قرية إبوان بمركز مطاي.

قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور إلى مكان الحادث، إذ تم إخماد الحريق قبل امتداده.

المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي بينت نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي انطلق من مروحة داخل الكنيسة، وامتد لنافذة خشبية، وأحد المقاعد الخشبية.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.