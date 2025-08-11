إعلان

بقوة 6.2 ريختر.. هزة أرضية على بٌعد 877 كيلومتر شمال مطروح

02:13 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

زلزال- أرشيفية

كتب - محمد البدري:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، مساء الأحد، هزة أرضية بقوة 6.2 درجة بمقياس ريختر، على بعد 877 كيلومترا شمال مرسى مطروح.

ووفقا لبيانات محطات الشبكة القومية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سجلت توقيت الهزة الأرضية في تمام الساعة السابعة و55 دقيقة مساء الأحد، شمال مرسى مطروح بإحداثيات "خط العرض: 39.19 شمالا وخط الطول : 28.09 شرقا".

وأشارت بيانات الشبكة القومية لرصد الزلازل إلى أن قوة الهزة الأرضية بلغت 6.2 درجة على مقياس ريختر، وكان عمقها 10.90 كيلو متر.

فيما لم يرد للمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

زلزال زلزال في مطروح هزة أرضية البحوث الفلكية هزة أرضية في مرسى مطروح زلزال مطروح الآن زلزال الآن
