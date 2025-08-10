"أشعل النار في زوجته أثناء نومها".. تفاصيل صادمة لجريمة قتل بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

في واقعة هزت وجدان المجتمع بمدينة العاشر من رمضان، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا صارمًا بالإعدام شنقًا ضد حداد متهم بقتل زوجته بطريقة وحشية لا تغتفر.

كانت القضية محط أنظار الرأي العام وأثارت موجة من الصدمة والغضب، كشفت عن جريمة بشعة تدور فصولها حول خلافات زوجية تحولت إلى مأساة انتهت بفقدان حياة ربة منزل على يد زوجها.

- تفاصيل الجريمة المروّعة

تبدأ القصة في يونيو 2024، عندما أحالت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان "إبراهيم س. ع" (34 عامًا)، حداد مسلح، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل زوجته "ه ن". (33 عامًا)، ربة منزل. خلافات زوجية حادة تفجرت بينهما حتى قرر الزوج الانتقام بطريقة بشعة، خطط لجريمته بإعداد مادة قابلة للاشتعال (بنزين) وقداحة.

وترقب الزوج المتهم اللحظة التي تغفو فيها زوجته في نومها المطمئن. في مشهد مروع، سكب البنزين على جسدها وأشعل النار، ما أدى إلى إصابات مروعة أودت بحياتها في ثاني أيام عيد الأضحى.

- جهود البحث والقبض على الجاني

على الفور، تحركت أجهزة الأمن بسرعة، وشرعت في اتخاذ إجراءات تقنينية محكمة، حتى تمكنت من القبض على المتهم في وقت قياسي، وقدمت النيابة العامة ملف القضية للمحكمة المختصة.

- الحكم القضائي

وفي جلسة اليوم، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم، مؤكدة على أن القانون لن يتهاون مع أي جريمة تمس أمن الأسرة وسلامة أبنائها.

ويعكس هذا الحكم جهود الدولة المستمرة في مكافحة العنف الأسري وحماية حقوق المرأة، ويرسل رسالة قوية لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأمان الأسري.