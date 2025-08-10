فخ الموت.. كيف استدرج السائق ضحيته لسرقة "التوك توك" بالشرقية؟

الشرقية - ياسمين عزت:

في جريمة صادمة هزّت وجدان الشارع المصري، أسدلت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية الستار على واحدة من أبشع الجرائم، بتأييد حكم الإعدام شنقًا بحق سائق قتل طفلًا عمدًا من أجل سرقة دراجته النارية "توك توك".

- تفاصيل الحكم

أجمعت المحكمة، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبد العال، وبأمانة سر تامر عبد العظيم، على تأييد حكم الإعدام الصادر بحق المتهم "م. ح. الـ"، البالغ من العمر 30 عامًا، بعد ثبوت ارتكابه جريمة قتل الطفل "محمد. أ. س" في يونيو من العام الماضي، بهدف الاستيلاء على مركبته.

- كيف بدأت الجريمة؟

القضية التي حملت رقم 32528 لسنة 2024 جنايات مركز الزقازيق بدأت عندما كان الطفل المجني عليه يقود "التوك توك" بناحية مركز الزقازيق. المتهم، الذي كان قد بيت النية وعقد العزم على سرقته، باغته بطعنة غادرة في ظهره.

لم يكتفِ بذلك، فعندما حاول الطفل الاستغاثة والصراخ، انقض عليه المتهم، وكتم أنفاسه بقطعة قماش، قبل أن يسدد له طعنتين نافذتين في الصدر مستخدمًا سكينًا، ليضمن إزهاق روحه تمامًا.

- قتله وسرق "التوك توك"

بعد أن لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة، استولى القاتل على "التوك توك" ولاذ بالفرار، تاركًا خلفه جريمة تجردت من أي رحمة.

- القبض والمحاكمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وجرى تحرير محضر بالواقعة. وبالعرض على النيابة العامة، وُجهت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، المقترن بجناية الخطف والسرقة بالإكراه، وأُحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكم الإعدام، قبل أن تؤيد المحكمة الاستئنافية الحكم في جلستها الأخيرة.

- العدالة الناجزة

وبهذا الحكم، طوت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية صفحة إحدى القضايا الجنائية التي أثارت الرأي العام، لتؤكد على أن العدالة تأخذ مجراها وأن القانون يظل السلاح الأبرز في مواجهة الجرائم وحماية الأرواح.