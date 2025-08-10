إعلان

بالصور- سقوط سيارة في مياه ملاحة بورفؤاد ببورسعيد

11:12 ص الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سقوط سيارة في مياه ملاحة (2)
  • عرض 5 صورة
    سقوط سيارة في مياه ملاحة (5)
  • عرض 5 صورة
    سقوط سيارة في مياه ملاحة (4)
  • عرض 5 صورة
    سقوط سيارة في مياه ملاحة (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سقطت سيارة، صباح اليوم الأحد، في مياه ملاحة بورفؤاد على طريق شرق التفريعة في محافظة بورسعيد، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بسقوط سيارة بمياه ملاحة بورفؤاد من ناحية طريق شرق التفريعة، فانتقلت إلى مكان الحادث وجار رفع السيارة وإخراجها من المياه.

وكشف مصدر مطلع، أن حركة السيارات على طريق شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد لم تتأثر بالحادث، وأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحري حول ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد مياه ملاحة مدينة بورفؤاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟