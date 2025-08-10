بالصور- سقوط سيارة في مياه ملاحة بورفؤاد ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

سقطت سيارة، صباح اليوم الأحد، في مياه ملاحة بورفؤاد على طريق شرق التفريعة في محافظة بورسعيد، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة المعنية إخطارًا بسقوط سيارة بمياه ملاحة بورفؤاد من ناحية طريق شرق التفريعة، فانتقلت إلى مكان الحادث وجار رفع السيارة وإخراجها من المياه.

وكشف مصدر مطلع، أن حركة السيارات على طريق شرق التفريعة بمدينة بورفؤاد لم تتأثر بالحادث، وأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحري حول ملابسات الحادث.