مشاجرة تنتهي بجريمة قتل.. مصرع سائق طعنًا في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى سائق حتفه على يد عامل، في مشاجرة بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول "حسن.م.ح"، 50 عامًا، مقيم قرية الميمون التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، إثر تعرضه لطعنات نافذة في الصدر، والبطن.

انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين شقيق المجني عليه، وبين "أ.م.ك"، 40 عامًا، عامل، ومقيم بذات القرية، أقدم على إثرها الجاني باستخراج سلاح أبيض "مطواة" من طيات ملابسه، وطعنه عدة طعنات بالصدر والبطن، لقى على إثرها مصرعه.

جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وفرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.