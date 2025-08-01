حملة قومية بالمنوفية لتحصين الثروة الحيوانية.. والمربون يتجاوبون

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، عن تحصين 267 ألفًا و409 رؤوس ماشية ضمن أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع لعام 2025، بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، منذ انطلاق الحملة في 12 يوليو الجاري.

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والتنسيق مع الجهات المعنية، والإعلان عنها لتوعية المواطنين بأهمية التحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور ماجد عبد الظاهر، مدير مديرية الطب البيطري، أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لأعمال الحملة من خلال المقرات المعدّة أو عبر الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة، وتسجيل كل حيوان تم تحصينه ضمن نظام الترقيم.

كما يتم تنفيذ أنشطة توعية وإرشاد بيطري لتعزيز الوعي لدى المربين بأهمية التحصين في حماية ماشيتهم ودعم جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية.

وأشاد محافظ المنوفية بالحملات القومية التي تنفذها وزارة الزراعة، مؤكدًا أنها تستهدف تغطية كل محافظات الجمهورية، مناشدًا المربين بالاستجابة السريعة للفرق البيطرية والالتزام بالإرشادات؛ حفاظًا على ثروتهم الحيوانية والقضاء على الأمراض الوبائية المستوطنة.