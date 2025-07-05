4 مرشحين حزبيين يتقدمون لانتخابات الشيوخ بالسويس في اليوم الأول

السويس - حسام الدين أحمد:

تقدم 4 مرشحين ممثلين عن أحزاب بدائرة السويس للجنة تلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمقرها في محكمة السويس الإبتدائية، في أول يوم لتلقي طلبات الترشح.

وأشرف على عملية قبول وفحص أوراق المرشحين رئيس محكمة السويس الإبتدائية، ورئيس اللجنة، حيث بدأت لجنة تلقى الطلبات استقبال المرشحين في التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء اليوم السبت.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة طلبات المرشحين حتى يوم الخميس المُقبل 10 يوليو من التاسعة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الخير الخميس حتى الثانية ظهراً وهو اليوم الأخير للترشح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن التصويت في الداخل لانتخابات مجلس الشيوخ سيجرى يومي الأحد والإثنين، الموافقين 4 و 5 أغسطس 2025، وسط إجراءات تنظيمية ولوجستية مشددة، بينما تُعقد الانتخابات داخل مصر يومي 4 و 5 أغسطس، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة.