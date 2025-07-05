إعلان

4 مرشحين حزبيين يتقدمون لانتخابات الشيوخ بالسويس في اليوم الأول

10:15 م السبت 05 يوليه 2025

مجلس.الشيوخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس - حسام الدين أحمد:

تقدم 4 مرشحين ممثلين عن أحزاب بدائرة السويس للجنة تلقى طلبات الترشح لمجلس الشيوخ بمقرها في محكمة السويس الإبتدائية، في أول يوم لتلقي طلبات الترشح.

وأشرف على عملية قبول وفحص أوراق المرشحين رئيس محكمة السويس الإبتدائية، ورئيس اللجنة، حيث بدأت لجنة تلقى الطلبات استقبال المرشحين في التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء اليوم السبت.

ومن المقرر أن تتلقى اللجنة طلبات المرشحين حتى يوم الخميس المُقبل 10 يوليو من التاسعة صباحاً، وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الخير الخميس حتى الثانية ظهراً وهو اليوم الأخير للترشح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن التصويت في الداخل لانتخابات مجلس الشيوخ سيجرى يومي الأحد والإثنين، الموافقين 4 و 5 أغسطس 2025، وسط إجراءات تنظيمية ولوجستية مشددة، بينما تُعقد الانتخابات داخل مصر يومي 4 و 5 أغسطس، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 السويس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)