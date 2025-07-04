المنوفية - أحمد الباهي:

شنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، جولات مفاجئة على الوحدات الصحية ومكاتب الصحة، بتوجيهات من الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة، وإشراف الدكتورة إيمان حسن زهران، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس 2 و3 يوليو 2025.

بدأت الجولة مساء الأربعاء في تمام الساعة التاسعة بزيارة مفاجئة إلى مركز صحة الأسرة بسبك الضحاك، وتبين انتظام النوبتجية وتوافر أدوية ومستلزمات الطوارئ، كما روجعت إجراءات التعقيم وسير العمل داخل الوحدة.

وفي صباح الخميس من اليوم التالي، توجهت إلى مكتب صحة سرس الليان، وتلاحظ عدم تواجد الطبيبة والعامل، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك من قبل المديرية.

كما شملت الجولة التفقدية المرور على وحدة صحة جروان، حيث تبين غياب الطبيبة المكلفة بالنوبتجية، رغم مرور مدير إدارة الباجور الثانية ظهرًا، وهو ما استوجب تحويل الطبيبة للشئون القانونية، لتركها النوبتجية دون إذن، وعلى الفور، تواصلت "حسن" في تمام الساعة السادسة إلا الربع مساءً مع مدير الإدارة السادسة لتوفير طبيبة بديلة أو استدعاء الطبيبة الأصلية لاستكمال النوبتجية والمبيت.

وروجعت درجة حرارة ثلاجات الطعوم، وأدوية ومستلزمات الطوارئ، مع التنبيه بضرورة استكمال تنفيذ خطة تحسين الأداء داخل الوحدة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن استمرار الجولات المفاجئة على مدار الساعة، بهدف تحقيق أعلى معدلات الانضباط الإداري، وضمان توافر الخدمة الطبية المناسبة للمواطنين في جميع الأوقات.