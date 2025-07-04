هربًا من حرارة الطقس.. مصرع طفل غرقًا في ترعة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي طفل مصرعه غرقًا، في مياه إحدى الترع بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، أثناء استحمامه هربًا من ارتفاع درجة الحرارة، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مستشفى الواسطى المركزي، بوصول "سامح.ع.س"، 9 أعوام، جثة هامدة، إثر تعرضه للغرق في مياه ترعة ميدوم في نطاق القرية.

ووفقا للتحريات، أنه أثناء استحمام الطفل برفقة أصدقائه في مياه الترعة هربًا من ارتفاع درجة الحرارة، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار بعيدًا وفشلت محاولات إنقاذه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق المعنية إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث.