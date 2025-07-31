وزير قطاع الأعمال يتفقد منطقة المعمورة السياحية في الإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

بدأ المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية موسعة داخل منطقة المعمورة السياحية، التابعة لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إحدى شركات الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

والتقى الوزير، عددًا من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، حيث تناول اللقاء بحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير منطقة المعمورة ورفع كفاءتها الخدمية والسياحية، بما يضمن تعزيز مكانتها كوجهة ترفيهية بارزة على ساحل البحر المتوسط.

وشهد الاجتماع تبادلًا للآراء والمقترحات حول متطلبات المرحلة المقبلة وسبل التعاون المشترك بين الجهات التنفيذية والتشريعية لخدمة أهالي المحافظة.

وأعرب محافظ الإسكندرية، عن تقديره لجهود وزارة قطاع الأعمال في إعادة تأهيل وإحياء الأصول السياحية المملوكة للدولة، مؤكدًا التزام محافظة الإسكندرية بتوفير الدعم الكامل وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات التطوير، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز النشاط السياحي في المدينة.

من جانبه، أكد الوزير محمد شيمي أهمية التواصل المستمر مع ممثلي الشعب، باعتبارهم حلقة الوصل بين الحكومة والمجتمع، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الاستماع إلى آراء النواب ومقترحاتهم، والعمل على تنفيذ خطط تطوير شاملة تحقق استفادة حقيقية للمواطنين.

وأوضح شيمي أن منطقة المعمورة تمثل إحدى أبرز المناطق ذات الطابع السياحي المميز، وتتمتع بمقومات تؤهلها لتكون مركزًا جاذبًا للسياحة المحلية والدولية، لافتًا إلى أن خطة التطوير تستهدف تحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة المرافق والمنشآت، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

ومن المقرر أن تشمل الجولة عددًا من المواقع الحيوية داخل المنطقة، لمتابعة الوضع القائم على أرض الواقع، والوقوف على نسب التنفيذ الجارية بالمشروعات، إلى جانب بحث فرص الاستثمار المتاحة، وآليات جذب رؤوس الأموال لاستغلال إمكانات المنطقة بما يحقق التنمية المنشودة.