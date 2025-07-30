مكتبة مصر العامة تكرم محافظ الأقصر احتفالًا بمرور عام على توليه منصبه

الأقصر-محمد محروس:

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الملتقى الجماهيري الذي أقامته مكتبة مصر العامة بمناسبة مرور عام على توليه مهام عمله بالمحافظة، وذلك تحت شعار "عام من العطاء".

وخلال كلمته، استعرض محمد حسانى، مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، أبرز إنجازات المكتبة خلال العام الماضي، والتي شملت التوسع بإنشاء 4 أفرع جديدة داخل المحافظة بدلًا من فرع واحد فقط، وافتتاح سفارة المعرفة، إلى جانب تسجيل 5200 عضوية جديدة للأطفال والشباب، وارتفاع عدد الزائرين ليصل إلى نحو نصف مليون زائر، مما ساهم في زيادة الموارد الذاتية للمكتبة إلى أكثر من 3 ملايين جنيه بفضل الدعم اللامحدود من محافظ الأقصر.

وخلال الفعالية، عرض فيلم وثائقي يوثق جهود المحافظ خلال العام الماضي، كما تلقى العديد من التكريمات من الكثير من الجهات.

وأعرب محافظ الأقصر في كلمته عن سعادته قائلاً: "هذا التكريم وسام على صدري ودعوة لبذل المزيد من الجهد والعمل سوياً لتحقيق إنجازات أكبر لأهالي الأقصر."

وأضاف محافظ الأقصر أنه سعيد بزيادة أفرع مكتبة مصر العامة بالأقصر، مؤكدًا اهتمامه الدائم بملفات التعليم والثقافة والصحة، مشيرًا إلى خطة رفع كفاءة 15 وحدة صحية كبداية لتضاهي خدمات هيئة الرعاية الصحية، والسعي الجاد لتشغيل المستشفى الجامعي قريبًا ، كما أشار إلى استمرار مشروعات الصرف الصحي لتغطية جميع القرى والنجوع ضمن الخطة الاستثمارية ومبادرة "حياة كريمة 2" بمركزي القرنة والطود، بالإضافة إلى خطط تطوير القطاع السياحي عبر رفع كفاءة الغرف الفندقية وتطوير كورنيش البر الغربي ومناطق إسنا التاريخية، بعد الانتهاء من كورنيش أرمنت.

واختتم محافظ الأقصر كلمته بالتأكيد على أن مكتبه مفتوح للجميع وأن العام القادم سيشهد المزيد من العمل والإنجاز لخدمة أبناء الأقصر.

شهد الحفل حضور الاستاذة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وعدد من رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي المجتمع المدني، والعمد والمشايخ، والعديد من الإعلاميين.