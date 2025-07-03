جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، برفقة وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، جولة داخل مرافق مجلس مدينة شرم الشيخ، شملت المركز التكنولوجي، مركز خدمات مصر، قاعة الاجتماعات، وعددًا من الوحدات الخدمية مثل الشبكة الوطنية للطوارئ، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

جاءت الجولة ضمن زيارة وفد اللجنة إلى محافظة جنوب سيناء، في إطار متابعة مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز التواصل مع السلطات المحلية.

وخلال اللقاء الموسع مع أعضاء اللجنة ونواب المحافظة، استعرض المحافظ الاستراتيجية التنموية المتكاملة التي أقرّها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2024، والتي اعتمدت تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات رئيسية لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية:

القطاع السياحي: شرم الشيخ ودهب كمركز عالمي للسياحة.

القطاع الثقافي والبيئي والعلاجي: الطور وسانت كاترين.

القطاع التعديني والصناعي: أبو زنيمة وأبو رديس.

القطاع التجاري واللوجستي: نويبع وطابا كمراكز للتجارة الدولية.

قطاع رأس سدر: للسياحة الداخلية والصناعات البيئية كبوابة شمالية للمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا التقسيم يعكس توجهًا نحو تنمية شاملة ومستدامة، تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى حصول المحافظة مؤخرًا على عدد من الجوائز الدولية، من أبرزها جائزة ICLEI العالمية في مجال الاستدامة والإدارة المحلية الذكية.

كما استعرض أبرز الفعاليات السياحية التي شهدتها المحافظة خلال العام، ومنها مهرجان الهجن الدولي وسباق السيارات الرياضية الذي استضافته شرم الشيخ بمشاركة دولية، ما ساهم في الترويج السياحي ودعم الاقتصاد المحلي.

من جانبه، أشاد النائب أحمد السجيني بمدينة شرم الشيخ واعتبرها نموذجًا مضيئًا للتنمية المتكاملة والإدارة المحلية الواعية، التي تعكس جهود الدولة في دعم الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

وأكد السجيني أن لجنة الإدارة المحلية حريصة على تنفيذ زيارات ميدانية منتظمة للمحافظات، لا في إطار الدور الرقابي فقط، بل بهدف تعزيز الشراكة مع السلطة التنفيذية، وتقديم توصيات واقعية منبثقة من احتياجات كل منطقة.

وأشار إلى أن اللجنة تتابع تنفيذ السياسات والتشريعات الخاصة بالمحليات، وتعمل على رصد التحديات وإيجاد حلول عملية بالتعاون مع المسؤولين التنفيذيين، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الزيارة، سلّم اللواء د. خالد مبارك درع المحافظة إلى النائب أحمد السجيني، تقديرًا لدوره في دعم الإدارة المحلية، كما قدّم عملات تذكارية لأعضاء اللجنة في لفتة تعكس روح التعاون والتقدير المتبادل.

ووجّه المحافظ الشكر لأعضاء اللجنة ونواب جنوب سيناء، مؤكدًا حرصه على استمرار التنسيق مع ممثلي الشعب، ومواصلة العمل المشترك لدعم المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات في كافة مدن وقطاعات المحافظة.