إعلان

السيطرة على حريق كابينة كهرباء بعزبة النخل (صور)

10:47 م الإثنين 28 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق كابينة كهرباء بعزبة النخل
  • عرض 3 صورة
    حريق كابينة كهرباء بعزبة النخل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في كابينة كهرباء بمنطقة عزبة النخل بدائرة قسم الخصوص، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد باشتعال النيران في إحدى كبائن الكهرباء بشارع جانبي، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الإطفاء التي تحركت إلى موقع الحريق برفقة الأجهزة الأمنية، حيث جرى احتواء النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة.

وقد تم فرض طوق أمني لتأمين محيط الحريق، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من أعمال التبريد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية بمحافظة القليوبية حريق كابينة كهرباء عزبة النخل السيطرة على حريق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان