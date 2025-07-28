السيطرة على حريق كابينة كهرباء بعزبة النخل (صور)

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في كابينة كهرباء بمنطقة عزبة النخل بدائرة قسم الخصوص، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا يفيد باشتعال النيران في إحدى كبائن الكهرباء بشارع جانبي، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الإطفاء التي تحركت إلى موقع الحريق برفقة الأجهزة الأمنية، حيث جرى احتواء النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة.

وقد تم فرض طوق أمني لتأمين محيط الحريق، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من أعمال التبريد.