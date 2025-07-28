حصيلة حادث المنيا ترتفع.. وفاة أحد مرافقي مدير أمن الوادي الجديد (صور)

المنيا - جمال محمد:

بعد ساعات قليلة من انقلاب سيارة مدير أمن الوادي الجديد اللواء عصام الدين عبدالله، على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، في الحادث الذي أسفر عن وفاته، أعلنت وفاة أحد مرافقيه؛ أمين شرطة ضمن طاقم حراسته الشخصية، متأثرًا بإصابته داخل مستشفى سمالوط؛ عبدالرحمن فرغلي علي (38 سنة)، وفق ما أعلنه مصدر طبي بالمستشفى، فيما تقرر نقل أمين الشرطة الآخر ياسين تهاني (42 سنة)، إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة لاستكمال علاجه.

وكانت النيابة العامة بالمنيا، مساء اليوم الأحد، بدفن اللواء عصام الدين عبدالله مدير أمن الوادي الجديد، والذي توفي إثر إصابته في حادث انقلاب سيارة كان يستقلها رفقة اثنين من أمناء الشرطة أثناء توجهه لاستلام مهام عمله الجديد مديرًا للأمن.

وتم تسليم الجثمان لأسرة المتوفى وبعض القيادات الأمنية ونقله بالإسعاف من مستشفى سمالوط النموذجي إلى القاهرة، تمهيدًا لدفنه غدًا في مقابر عائلته.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة على الصحراوي الغربي، قبل مدخل محور سمالوط، وانحرافها عن الطريق، ووقوع وفيان ومصابين، حيث انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع اللواء عصام الدين عبدالله مدير أمن الوادي الجديد وإصابة كلا من: عبد الرحمن فرغلي، 37 عامًا، وياسين تهامي، 42 عامًا، أميني شرطة، مقيمين بمحافظة أسيوط.

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