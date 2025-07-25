الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين، صباح اليوم الجمعة، على شواطئ الإسكندرية الممتدة من منطقة أبو قير شرقًا حتى أبو تلات غربًا، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع، وفي ظل ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن نسب الإشغال على شواطئ القطاع الشرقي تراوحت بين 50% و70% خلال الساعات الأولى من اليوم، فيما سجلت الشواطئ الغربية والعجمي نسب إشغال أقل.

ورفعت الإدارة الرايات الخضراء على عدد من الشواطئ الشرقية، ما يشير إلى استقرار حالة البحر وسماح النزول، في ظل هدوء نسبي للأمواج بالبحر المتوسط.

بينما رُفعت الرايات الصفراء على شواطئ العجمي والمناطق الغربية، والتي تفيد بأن البحر يسمح بالنزول مع ضرورة توخي الحذر واتباع تعليمات فرق الإنقاذ.

وتواصل فرق الإنقاذ انتشارها على مختلف الشواطئ منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث جرى توزيع أفراد الإنقاذ على أبراج المراقبة ونقاط التمركز بطول الشريط الساحلي، مع توفير معدات الطفو ووسائل الإسعاف الأولي لمواجهة أي حالات طارئة.

وتتابع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من خلال غرف العمليات الفرعية والرئيسية الحالة البحرية بشكل لحظي، لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة وتغيير الرايات حال تطور حالة الأمواج أو سرعة الرياح، بما يضمن سلامة المواطنين والمصطافين طوال اليوم.