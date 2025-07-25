"نتائج قديمة".. جامعة قنا تنفي شائعة رسوب 71 % من طلاب كلية الطب

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تداول بعض من مستخدمي صفحات السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعض المنشورات، برسوب 71% من طلاب أولى كلية الطب في جامعة قنا "جامعة جنوب الوادي سابقًا".

وجاءت المنشورات التي تم تداولها كالآتي: "رسوب جماعي بكليات طب نتيجة الفرقة الأولى بجامعة قنا: 71% رسوبًا بطب البشرى (366 راسبًا) و80% بأسنان (186 راسبًا)"؛ مما أثار حالة من الضجة والجدل من رواد السوشيال ميديا، معلقين: "أكيد مخدتش السماعات معاهم"، وآخر: "لجان أولاد الأكابر في الثانوية العامة اتفضحت".

ونفى مصدر مسئول بجامعة قنا، صحة ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن نتيجة كلية الطب بجامعة جنوب الوادي لعام 2025، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله نتيجة العام قبل الماضي.