إعلان

بـ 5 جنيهات فقط.. "فسحة الغلابة" تخطف الأنظار في حديقة الأسرة بدسوق -صور

كتب : إسلام عمار

01:30 م 13/04/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    اقبال كثيف على حديقة الاسرة والطفلولة
  • عرض 13 صورة
    الاستمتاع بالنزهة مع الاطفال
  • عرض 13 صورة
    جانب من اقبال الاهالي
  • عرض 13 صورة
    اقبال كثيف في الحديقة
  • عرض 13 صورة
    خلال اقبال الاهالي
  • عرض 13 صورة
    جانب من النزهة
  • عرض 13 صورة
    خلال تواجد الاهالي في المتنزهات
  • عرض 13 صورة
    زحام امام المنفذ للحديقة
  • عرض 13 صورة
    على الارض والكراسي متعة التنزه
  • عرض 13 صورة
    خلال الاقبال في حديقة الاسرة والطفولة
  • عرض 13 صورة
    فسحة الاهالي
  • عرض 13 صورة
    متعة الاطفال في الملاهي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، توافد آلاف المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة، تصدرتها حديقة "الأسرة والطفولة"، وذلك للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وسط أجواء ملأتها البهجة والسرور.

نزهة النيل بـ 5 جنيهات

وتعد حديقة الأسرة والطفولة الوجهة المفضلة للبسطاء في كفر الشيخ والمحافظات المجاورة؛ نظراً لموقعها الساحر على ضفاف فرع رشيد بنهر النيل، وسعر تذكرتها الرمزي الذي يبلغ 5 جنيهات فقط.

وتضم الحديقة مجمع ملاهي متكامل، وحديقة حيوان، ومسرحاً ترفيهياً، مما جعلها مقصداً رئيسياً للعائلات لإسعاد أطفالهم بأقل التكاليف.

انتعاش الرحلات النيلية

وشهد كورنيش النيل بدسوق رواجاً كبيراً للرحلات النيلية، حيث استمتع الزوار بجولات القوارب وسط مياه النيل. ومن جانبه، أوضح المحاسب محمد شعبان، مدير الحديقة، أنه تم إعداد برامج ترفيهية خاصة على المسرح الشاطئي، مع تكثيف تواجد رجال الإنقاذ النهري لتأمين كافة الرحلات والتعامل الفوري مع أي طوارئ بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

طوارئ في "متنزهات المدينة"

ولم يقتصر الزحام على الحديقة فحسب، بل امتد ليشمل مركز التنمية الشبابية، والاستاد الرياضي، والنادي الرياضي، وكافة المتنزهات العامة بالمدينة التي استعدت لاستقبال المواطنين منذ الصباح الباكر.

توجيهات برفع كفاءة الخدمات

وفي سياق متصل، أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، صدور توجيهات بتقديم كافة التسهيلات والخدمات للزوار، وتسخير كافة إمكانيات المدينة لضمان استمتاع المواطنين بيوم شم النسيم، مشيراً إلى استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لضمان نظافة وسلامة كافة المواقع السياحية والترفيهية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كفر الشيخ دسوق حديقة الأسرة والطفولة شم النسيم 2026 رحلات نيلية كورنيش دسوق حديقة حيوان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

راحوا في لحظة.. مأساة "عبارة الشورانية" تحوّل أباً لشاهد عيان على غرق أسرته
التعليم العالي تحسم الجدل حول اعتماد الشهادات الأجنبية ومعادلتها في مصر
بعد توجيهات السيسي.. البرلمان يكشف موعد إحالة قانون الأحوال الشخصية
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
هل يقفز النفط إلى 150 دولارا بسبب مضيق هرمز وكيف تتأثر مصر؟
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو