شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، توافد آلاف المواطنين على الحدائق والمتنزهات العامة، تصدرتها حديقة "الأسرة والطفولة"، وذلك للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم وسط أجواء ملأتها البهجة والسرور.

نزهة النيل بـ 5 جنيهات

وتعد حديقة الأسرة والطفولة الوجهة المفضلة للبسطاء في كفر الشيخ والمحافظات المجاورة؛ نظراً لموقعها الساحر على ضفاف فرع رشيد بنهر النيل، وسعر تذكرتها الرمزي الذي يبلغ 5 جنيهات فقط.

وتضم الحديقة مجمع ملاهي متكامل، وحديقة حيوان، ومسرحاً ترفيهياً، مما جعلها مقصداً رئيسياً للعائلات لإسعاد أطفالهم بأقل التكاليف.

انتعاش الرحلات النيلية

وشهد كورنيش النيل بدسوق رواجاً كبيراً للرحلات النيلية، حيث استمتع الزوار بجولات القوارب وسط مياه النيل. ومن جانبه، أوضح المحاسب محمد شعبان، مدير الحديقة، أنه تم إعداد برامج ترفيهية خاصة على المسرح الشاطئي، مع تكثيف تواجد رجال الإنقاذ النهري لتأمين كافة الرحلات والتعامل الفوري مع أي طوارئ بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

طوارئ في "متنزهات المدينة"

ولم يقتصر الزحام على الحديقة فحسب، بل امتد ليشمل مركز التنمية الشبابية، والاستاد الرياضي، والنادي الرياضي، وكافة المتنزهات العامة بالمدينة التي استعدت لاستقبال المواطنين منذ الصباح الباكر.

توجيهات برفع كفاءة الخدمات

وفي سياق متصل، أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، صدور توجيهات بتقديم كافة التسهيلات والخدمات للزوار، وتسخير كافة إمكانيات المدينة لضمان استمتاع المواطنين بيوم شم النسيم، مشيراً إلى استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم لضمان نظافة وسلامة كافة المواقع السياحية والترفيهية.