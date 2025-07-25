هشم رأسه بشومه.. شاب ينهي حياة والده في المنيا

المنيا - جمال محمد:

في جريمة مروعة هزت حي جنوب مدينة المنيا فجر اليوم الجمعة، أقدم شاب على إنهاء حياة والده بضربه بـ"الشوم" حتى الموت داخل منزلهما، في واقعة أرجعتها التحقيقات الأولية إلى خلافات أسرية، بينما أشارت معلومات إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، مما يضيف بعدًا مأساويًا للقضية.

تلقت الأجهزة بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع جريمة قتل في منطقة الحلمية. وفور انتقال السلطات وفرق الإسعاف إلى موقع البلاغ، عُثر على جثة رجل في العقد السادس من عمره، وقد فارق الحياة متأثرًا بإصابات بالغة وكسر في الجمجمة.

كشفت التحريات الأولية، التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن نجل الضحية هو المسؤول عن ارتكاب الجريمة.

وقد تمكنت السلطات من إلقاء القبض عليه، وتبيّن من خلال المعلومات الأولية أنه يعاني من اضطرابات نفسية في الآونة الأخيرة، وهو ما يُعتقد أنه قد يكون دافعًا رئيسيًا وراء هذا الاعتداء العنيف.

تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة بعد تحرير المحضر اللازم لكشف كافة ملابساتها ودوافعها الكاملة.