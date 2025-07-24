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قرار عاجل من النيابة بشأن أب أجبر ابنته على الانتحار بالقليوبية

02:32 م الخميس 24 يوليو 2025

حبس

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القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

قررت نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حبس أب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بارتكاب جريمة صادمة، تمثلت في ضرب ابنته البالغة من العمر 18 عامًا، وإجبارها على إلقاء نفسها في مياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة مسطرد، بدعوى الشك في سلوكها ورغبته في "ستر الفضيحة"، وفقًا لأقواله في التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي والتأكد من سبب الوفاة.

كانت عزبة الصعايدة بمنطقة بهتيم التابعة لقسم ثان شبرا الخيمة قد شهدت الواقعة المروعة، حيث اعتدى الأب "ع. س. أ" (42 عامًا) على ابنته "شهد ع." بالضرب، ثم اصطحبها إلى الترعة وأجبرها على القفز، لتلقى حتفها غرقًا، دون أن يُحاول إنقاذها، وبعد يومين، عثرت الأجهزة الأمنية على جثتها طافية بمياه الترعة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، الذي أقر في التحقيقات بجريمته، مؤكدًا أنه شكّ في سلوكها بسبب تواصلها هاتفيًا مع عدد من الأشخاص.

تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 6472 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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القليوبية الانتحار أجبر ابنته على الانتحار
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