بسبب شكه في سلوكها.. أب يُجبر ابنته على الانتحار بشبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت عزبة الصعايدة بمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة مأساة إنسانية هزّت الأهالي، بعد أن أقدم أب على التخلص من ابنته بطريقة مأساوية.

واصطحب الأب ابنته إلى ضفة ترعة الإسماعيلية، وأجبرها على إلقاء نفسها في المياه، لتلقى حتفها غرقًا، في محاولة منه للتخلص مما وصفه بـ"العار"، إثر شكوكه في سلوكها بسبب محادثات هاتفية.

الجريمة، التي وقعت تفاصيلها في صمت، كشفتها المياه بعد يومين، حين طفت جثة فتاة شابة على سطح الترعة، ليتبين لاحقًا أنها "ش.ع.س.أ"، طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا، تقيم بعزبة الصعايدة.

وصل البلاغ الأول وصل إلى غرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود جثة لفتاة طافية بمياه الترعة. وبالتحرك الفوري من قبل المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، جرى انتشال الجثمان ونقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات التي قادها فريق البحث الجنائي برئاسة اللواء محمد السيد، كشفت عن تفاصيل صادمة، إذ تبين أن والد الفتاة، المدعو "عماد.س.أ"، 42 سنة، هو من ارتكب الجريمة بعد أن تعدى على نجلته بالضرب، ثم اصطحبها في وقت متأخر إلى منطقة ترعة الإسماعيلية بمسطرد، وأجبرها على الانتحار بإلقاء نفسها في المياه.

وبعد تضييق الخناق عليه، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، الذي اعترف بارتكابه الواقعة مدفوعًا بالشك، دون دليل.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 6472 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وقررت النيابة العامة حبس الأب 4 أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد له، كما أمرت بتشريح الجثة ودفنها عقب الانتهاء من الإجراءات.