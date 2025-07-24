أسيوط ـ محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد بعدد من المنازل بقرية نزلة عطية التابعة للوحدة المحلية بالعقال البحري بمركز البداري، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتحسين مستوى المعيشة في القرى الأكثر احتياجًا.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محسن محمود، رئيس قطاع توزيع كهرباء جنوب، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ونواب رئيس المركز، وسط حضور وتفاعل من أهالي القرية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ عددًا من المنازل الجاري ترميمها وإعادة تأهيلها، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير مساكن آمنة تحفظ كرامة المواطنين وتحقق الاستقرار الأسري، في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستمع اللواء أبو النصر إلى عرض تفصيلي من الشركة المنفذة حول حجم الأعمال الجارية، والتي تشمل تطوير نحو 200 منزل، بالإضافة إلى جهود المسح والمعاينة الميدانية لتحديد أولويات التدخل، بما يضمن تحسين جودة الحياة للأسر المستحقة.

كما التقى المحافظ بعدد من أهالي القرية، واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بتطوير مساكنهم، حيث أعرب بعضهم عن رغبتهم في الانتقال إلى وحدات سكنية بديلة داخل نطاق المركز، مشيدين بتفاعل المحافظ واستجابته السريعة لمقترحاتهم.

وفي إطار الاستجابة لمطالب الأهالي، وجه المحافظ مديرية الصحة بتنظيم قافلة طبية شاملة لتقديم خدمات الكشف وصرف العلاج مجانًا، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لإنشاء كشكين خدميين لتوفير السلع الأساسية وخلق فرص عمل لأبناء القرية.

واختتم اللواء هشام أبو النصر جولته بالتأكيد على أن المحافظة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة تنموية متكاملة تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تحسين الخدمات، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة تليق بالمواطن المصري.





