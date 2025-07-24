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إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور

04:50 ص الخميس 24 يوليو 2025
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    سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا
  • عرض 3 صورة
    سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا
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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب 4 عمال بإصابات متفرقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقع مشروع موقف سيارات الأجرة نجع حمادي خلال تركبيها.

وفور وقوع الحادث، انتقل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إلى موقع المشروع لمتابعة الموقف ميدانيا، إذ أكد أن الموقف لا يزال في طور التنفيذ، ولم يتم استلامه حتى الآن من الشركة المنفذة.

وأشار المحافظ إلى أن الحادث وقع أثناء إحدى مراحل تركيب المظلات، موضحا أن الإصابات التي لحقت بالعمال وصفت بالبسيطة.

ووجه المحافظ بإغلاق الموقع مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات الفنية، وضمان الالتزام بإجراءات السلامة المهنية في الموقع، مع الاستعانة باستشاري هندسي متخصص لفحص أسباب الحادث بدقة، والتأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية.

وأصدر محافظ قنا، توجيها عاجلا بفتح تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي جهة يثبت تقصيرها في أعمال التنفيذ أو الإشراف الفني على المشروع.

وعقب تفقده موقع الحادث، حرص المحافظ على زيارة المصابين بمستشفى قنا العام، للاطمئنان على حالتهم الصحية، موجها بتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومؤكدًا أن حالتهم مستقرة وتحت المتابعة المستمرة.

في السياق ذاته، تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة متابعة تطورات الموقف لحين الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل، مع التأكيد على ضرورة تأمين كافة عناصر الموقع حماية للعمال والمعدات، على أن يتم اتخاذ إجراءات تأمين شاملة للمظلات والمرافق قبل استلام المشروع رسميًا ودخوله الخدمة.

يذكر أن مشروع موقف سيارات الأجرة الجديد بنجع حمادي يُقام على مساحة ٨ آلاف متر مربع، ويعد أحد مشروعات تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل بالمحافظة، حيث يضم مبنى إداريًا، ومظلات معدنية حديثة، ومسارات مرورية منظمة، ولم يتم استلامه حتى تاريخه من قبل الجهة التنفيذية.

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