خلال حملة مكبرة.. غلق 44 محلًا ورفع 25 إشغالًا بحي ثان في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شنت الأجهزة التنفيذية بحي ثانِ الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية الأمن وشرطة المرافق، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وغلق المحال غير المرخصة في نطاق حي السلام وعرايشية مصر، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية صباحًا ومساءً، ومتابعة حالة الشارع وإزالة المخالفات والتعديات التي تعيق الحركة وتشوّه المظهر العام.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 44 محلًا تجاريًا لمخالفتها شروط الترخيص، إلى جانب تنفيذ 15 قرار إزالة لتعديات ومخالفات بشوارع رئيسية منها: العشريني، والثلاثيني، والدقهلية، وشبين الكوم، بالإضافة إلى رفع 25 حالة إشغال طريق من سوق بورسعيد بشارع طنطا.

وشارك في الحملة قوات من قسم شرطة ثان، وشرطة المرافق، وقسم الإشغالات، ومركز إصدار التراخيص، تحت إشراف نواب رئيس الحي ورئيس قسم شرطة المرافق وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

وأكدت المحافظة استمرار الحملات لضبط الشارع وفرض سيادة القانون، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفة تمس النظام العام أو تعوق حركة المواطنين.