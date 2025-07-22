المنيا - جمال محمد:

في تطور مأساوي يفاقم فاجعة أطفال المنيا، لحقت الطفلة "فرحة" بأشقائها الخمسة وتوفيت بعد صراع مع أعراض غامضة، ليتصاعد القلق الآن حول مصير الأب، الذي يرقد في المستشفى، بينما لا يزال الغموض يلف التفاصيل حول حالته الصحية.

علي محمد، عم الأطفال الستة، أعرب عن قلق بالغ حيال مصير شقيقه ناصر، والد أطفال المنيا، المحتجز في مستشفى أسيوط الجامعي.

وقال في تصريح خاص لمصراوي، إن الأسرة مُنعت من زيارته بشكل كامل وفُقد الاتصال به منذ ثلاثة أيام، مضيفًا: "نخشى أن يلقى نفس المصير المجهول الذي واجهه أبناؤه".

جاءت هذه المخاوف بعد وفاة الطفلة فرحة ناصر (14 عامًا)، صباح اليوم بمستشفى الإيمان العام بأسيوط، بعد 11 يومًا من مقاومة الأعراض التي أودت بحياة أشقائها الخمسة تباعًا، لتُغلق بذلك آخر صفحة أمل لدى الأسرة في نجاة أي من الأطفال.

ووصف العم الحادثة بأنها "كسرت قلوبهم جميعًا".

وفيما يتعلق بسير التحقيقات، نفى عم الأطفال علمه بأي إجراءات رسمية بشأن استخراج جثامين اثنين من الأطفال لإعادة تشريحها، مؤكدًا أن النيابة العامة أو الطب الشرعي لم يبلغوا الأسرة بذلك حتى الآن.

ويعد استخراج الجثامين وإعادة التشريح إجراءً قانونيًا وطبيًا تلجأ إليه سلطات التحقيق عند ظهور معطيات جديدة قد تساعد في كشف الحقيقة وتحديد أسباب الوفاة بشكل قاطع.

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