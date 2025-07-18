الحزن ينهش جسد والد أطفال المنيا.. ونقله لمستشفى أسيوط

المنيا - جمال محمد:

بعد أيام من فاجعة وفاة أطفاله الخمسة في ظروف غامضة، نُقل والد الضحايا إلى مستشفى أسيوط الجامعي إثر تدهور حاد في حالته الصحية، والذي أرجعه الأطباء إلى الصدمة النفسية والعصبية التي تعرض لها.

وكشف علي محمد، شقيق والد الأطفال، أن شقيقه عانى خلال اليومين الماضيين من احتباس بولي شديد، مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة وهذيان، وفشلت محاولات علاجه في مركز ملوي، مما استدعى نقله إلى أسيوط لإجراء فحوصات دقيقة.

تعود الواقعة إلى الأسبوع الماضي، حين استقبلت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوفاة ثلاثة أشقاء وإصابة رابعهم بإعياء شديد توفي على إثره لاحقًا، قبل أن تلحق بهم شقيقتهم الخامسة، وسط غموض يحيط بأسباب الوفاة التي نفت وزارة الصحة أن تكون ناتجة عن الالتهاب السحائي.

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