مأساة المنيا مستمرة.. نقل الأم للمستشفى بعد فقدان أبنائها ومرض زوجها

المنيا - جمال محمد:

لازال لغز وفاة خمسة أطفال أشقاء بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا مستمراً، فبعد أيام قليلة من مفارقتهم الحياة، بدأت أعراض التعب الغريبة تظهر على الأب خلال اليومين السابقين، وانتهت بحجزه بالأمس في مستشفى أسيوط الجامعي.

وكشف ياسر محمد، ابن عم الأطفال عن مفاجأة جديدة، وهي حجز الأم أيضاً داخل المستشفى منذ مساء أمس، مع زوجها في أسيوط، مشيراً إلى أن حالتها المرضية بسيطة، ولكن الأب ظهرت عليه أعراض شديدة أمس واليوم، تتمثل في سخونة مرتفعة وهزيان بالجسد واحتباس بولي شديد، وتم إجراء أكثر من 20 تحليلا والعديد من الأشعة.

وعن حالة الطفلة "فرحة" وهي أخر من تبقى من الأشقاء الست، أوضح ابن عم الأطفال في تصريح خاص لـ مصراوي أنها لا زالت تتلقى العلاج في مستشفى صدر المنيا، وجار إنهاء أوراق تحويلها مع والدها في مستشفى أسيوط الجامعي.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد ناصر محمد، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة إعياء شديدة - توفي بعدهم بساعات.

وجرى نقل الطفلتين فرحة نصر محمد، 14 سنة، ورحمة نصر محمد، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا، ووضعهما تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهما، وتوفيت إحداهما في وقت لاحق.

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