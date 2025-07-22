9 قرارات خدمية لمواطني الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، 9 قرارات خدمية، استهدفت دعم قطاعات التعليم، الطاقة، الصحة، والتموين، وذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الثلاثاء، وسط حضور واسع من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وجاءت القرارات التسعة في سياق مواصلة خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها المحافظة، والتي حققت هذا العام إنجازًا غير مسبوق بتنفيذ خطة العام المالي 2024/2025 بنسبة 98%، دون أي خصم مركزي من قيمة الموازنة، وهو ما اعتبره الزملوط "نتيجة لتكامل الجهود وتفاني جميع الجهات التنفيذية، وعلى رأسها إدارة التخطيط والمتابعة".

في كلمته الافتتاحية، وجه المحافظ الشكر لجميع الإدارات، مؤكدًا أن محافظة الوادي الجديد جاءت ضمن خمس محافظات على مستوى الجمهورية جرى دعمها بزيادة تمويلية ضمن خطة العام المالي الجديد بقيمة بلغت **702.9 مليون جنيه**، مما يعكس الثقة الحكومية في كفاءة الأداء المحلي، ويهيئ المناخ لمزيد من التوسع في المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

أولى قرارات المحافظ تمثلت في رفع درجة الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ، بتكليف جميع الجهات المعنية بالتنسيق لتوفير الاحتياجات اللوجستية داخل وخارج اللجان، وضمان تيسير مهام الناخبين والمشرفين، مع التأكيد على حيادية المحافظة تجاه جميع المرشحين.

كما جرى تشكيل لجنة مشتركة من مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة الحوكمة بديوان عام المحافظة، لمراجعة مدى جدية الجمعيات الأهلية ونشاطها الفعلي، في خطوة تهدف لتطهير المشهد الأهلي من الكيانات غير الفاعلة، وتوجيه الدعم للجمعيات المؤثرة.

وفي إطار خطط المحافظة للتحول إلى الطاقة النظيفة، أصدر الزملوط توجيهًا ببدء المرحلة الثانية من مشروع إحلال الطاقة الشمسية، الذي يشمل المساجد والمدارس، دعمًا لخفض الاستهلاك الحكومي وتطبيقًا لمبادئ الاستدامة البيئية.

وشدد المحافظ على ترشيد استهلاك الكهرباء داخل الجهات الحكومية، مع حظر تطبيق تخفيف الأحمال في القرى والمناطق السكنية، بما يضمن استقرار التيار الكهربائي للمواطنين.

وفي استجابة لاحتياجات السكان والسياح، وجه الزملوط بإنشاء نقطة إسعاف مجهزة بالكامل بمنطقة بحيرة باريس، مزودة بالأمصال والكوادر الطبية اللازمة، لضمان سرعة التدخل في حالات الطوارئ.

كما جرى توجيه بحصر وتحديد السعة التخزينية لجميع وحدات حفظ التمور على مستوى المحافظة، استعدادًا لموسم الحصاد المقبل، وحرصًا على استثمار المحصول الاستراتيجي بأقصى كفاءة ممكنة.

وأصدر المحافظ توجيهًا بحصر أراضي "الخفية" – وهي الأراضي غير المسجلة بعد – باستخدام الإحداثيات الجغرافية، وحدد **مهلة حتى منتصف سبتمبر المقبل** للانتهاء من الحصر، بما يسهم فى تقنين أوضاعها لاحقًا.

كما كلف الزملوط مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بالتنسيق لصرف وجبات غذائية شهرية لطلاب مدارس القرى النائية بمركز باريس، بناءً على نسب الحضور، دعمًا للطلاب وتحفيزًا على الانتظام.

وجاء القرار الأخير لتعزيز البعد الاجتماعي، حيث جرى التوجيه بالتوسع في تنظيم أسواق اليوم الواحد بمختلف المراكز، مع توفير اللحوم السودانية الطازجة بالمنافذ الحكومية، لتوفير السلع بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.