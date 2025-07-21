خبير أمن معلومات يحذر من "عيون ذكية خفية" في غرف النوم (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

في تحذير مباشر يمس خصوصية ملايين الأسر، أكد المستشار الدكتور عمرو شكري القبطان، القاضي وخبير أمن المعلومات، أن أجهزة التلفاز الذكية قد تتحول إلى أدوات تجسس صامتة داخل غرف النوم، داعيًا إلى إعادة تقييم علاقتنا بالأجهزة المتصلة بالإنترنت داخل أكثر الأماكن خصوصية في منازلنا.

وخلال ندوة عقدتها مكتبة الإسكندرية، أوضح القبطان أن هذه الأجهزة، التي تعمل بتقنيات إنترنت الأشياء (Internet of Things - IoT)، عرضة للاختراق بشكل يسمح بتشغيل الكاميرات والميكروفونات دون علم أصحابها.

وأشار إلى أن مجرد اتصال الجهاز بشبكة "الواي فاي" يفتح الباب أمام هجمات سيبرانية متطورة، لا تهدف فقط للابتزاز المالي، بل أحيانًا للتجسس المنهجي على أنماط سلوك المستخدمين.

وقدم القبطان رؤية أعمق لمستقبل التشريعات الرقمية، مؤكدًا أن الأمن السيبراني لم يعد حكرًا على المختصين التقنيين، بل أصبح مجالًا حيويًا للقانونيين.

واستشهد بتجربة الاتحاد الأوروبي في إصدار اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) كنموذج رائد عالميًا، حيث وضعت هذه اللائحة السلطة في يد خبراء القانون لتنظيم الفضاء الرقمي، ومنحت المواطنين سيطرة كاملة على بياناتهم الشخصية، بما في ذلك الحق في الموافقة الصريحة على جمعها، أو طلب محوها ونقلها.

وتطرق الخبير الأمني إلى المخاطر المستجدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن البيانات التي يُدخلها المستخدمون في منصات الذكاء الاصطناعي قد تصبح جزءًا من قواعد بياناتها وتُستخدم لاحقًا دون إذن صريح، ما لم تكن هذه المنصات موثوقة وتوفر ضمانات حماية واضحة.

واختتم القبطان، الذي يمتلك خبرة دولية مع منظمات مثل الإنتربول والويبو، بدعوة الأسر المصرية إلى ضرورة بناء وعي رقمي لدى الأطفال، مؤكدًا أن حماية المجتمع تبدأ من فهم المخاطر وتزويد الجيل الجديد بالأدوات اللازمة للتنقل بأمان في الفضاء السيبراني.