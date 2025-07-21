تحقيق في مصرع سيدة سقطت من الطابق السادس بمستشفى في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

فتحت الجهات المختصة في مدينة إسنا جنوبي الأقصر، تحقيقًا عاجلًا في واقعة مصرع سيدة مسنة (76 عامًا)، مساء اليوم الإثنين، إثر سقوطها من الطابق السادس بمستشفى طيبة حيث كانت تتلقى العلاج.

وفقًا لمصادر طبية من داخل المستشفى، فإن السيدة كانت محتجزة بقسم العناية المتوسطة، وقد تم تقييدها كإجراء احترازي بناءً على توصية الأطباء لضمان سلامتها.

وأضافت المصادر أن المذكورة دخلت المستشفى مصابة بحلطة في الشريان التاجي ثم تدهورت حالتها النفسية فقرر الأطباء تقييدها حتى لا تؤذي نفسها، قبل أن تتمكن من مغافلتهم بفك القيود وإلقاء نفسها من شرفة غرفتها بالطابق السادس.

ويتركز التحقيق حاليًا على مراجعة الإجراءات والبروتوكولات المتبعة داخل المستشفى، وتحديدًا في أقسام الرعاية التي تتطلب متابعة دقيقة للمرضى.

ويهدف التحقيق إلى الوقوف على كافة ملابسات الحادث والتأكد من عدم وجود أي إهمال أو تقصير في إجراءات سلامة المرضى.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

وخصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.