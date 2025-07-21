إصابة شخصين في انقلاب سيارة أعلى كوبري أبو سلطان بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أُصيب شخصان، صباح اليوم الإثنين، إثر حادث انقلاب سيارة تحمل لوحات معدنية رقم (د ب ج 7423) أعلى كوبري أبو سلطان، التابع لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا مباشرًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين إصابة كل من: محمد السيد حمدي، 18 عامًا، مقيم بمنطقة المحطة الجديدة، بكدمة في الساق اليسرى، ورفض النقل إلى المستشفى، وأحمد كيلاني أحمد محمد، 38 عامًا، مقيم بحي الشيخ زايد، والذي أصيب باشتباه خلع في الكتف الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى فايد لتلقي العلاج.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لرفع آثاره وتيسير الحركة المرورية، فيما يجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الواقعة