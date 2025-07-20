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مقتل شاب بطلق ناري في تجدد خصومة ثأرية بقنا

04:13 م الأحد 20 يوليه 2025

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقي شاب مصرعه، بطلق ناري إثر تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة في منطقة الصعايدة، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع شاب بطلق ناري في منطقة الصعايدة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع ح.ي، يبلغ من العمر 30 عامًا، بطلق ناري على يد شاب من عائلته أبناء عمومة إثر تجدد خصومة ثأرية في منطقة الصعايدة مركز دشنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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مقتل شاب طلق ناري خصومة ثأرية قنا مركز دشنا محافظة قنــا
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