خط الرورو.. سفينة (OLYMPOS) تغادر ميناء دمياط بعد تداول 1278 طنًا

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا، أوضح فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادر 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء لـ20 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24023 طنًا، تشمل: 3505 طن مولاس، 5543 طن كلينكر، 475 طن أسمنت، 14500 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61260 طنًا، تشمل: 52690 طن ذرة، 3906 طن حديد، 2610 طن خردة، 1134 طن خشب زان، 2796 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 920 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 157 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 14 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 479 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح لـ87566 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 29345 طنًا.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1210 أطنان قمح إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4085 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، بعد أن قامت بتداول 1278 طنًا، تشمل خضروات وفواكه، وضفائر ومفاتيح ليد سيارات، وأقمشة ومنسوجات منها بضائع تصدير متجهة إلى: إيطاليا، هولندا، ألمانيا، إنجلترا، سلوفيكيا، إسبانيا، فرنسا، التشيك.

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