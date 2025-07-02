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إزالة 34 حالة بناء مخالف بالإسكندرية.. والمحافظ يوجه بردع المتعدين- صور

01:46 م الأربعاء 02 يوليو 2025
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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شنت أحياء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حملات مكبرة، لإزالة البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ووفقًا لمحافظة الإسكندرية، استهدفت الحملات 4 أحياء "المنتزه أول، مركز ومدينة برج العرب، العامرية أول، العامرية ثان"، لإزالة أي متغير مكاني جرى رصدها خلال الفترة الماضية.

وشملت الحملات إزالة 34 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية، بينها إزالة عدد 23 متغير مكاني لمباني من الطوب الأبيض بمنطقة النهضة بحي العامرية أول.

وشدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة منظومة التغيرات المكانية بكل أحياء المحافظة مع تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.



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الإسكندرية إزالة البناء المخالف الفريق أحمد خالد
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