إخلاء سبيل المتهم في واقعة "بائع العسلية" بكفالة 500 جنيه

الغربية - مروة شاهين:

قررت جهات التحقيق، اليوم السبت، إخلاء سبيل المهندس محمد الإمام، الطرف الثاني في واقعة الفيديو المتداول المعروفة إعلاميًا بـ"بائع العسلية"، وذلك بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.

كما قررت النيابة عرض الطفل الظاهر في الفيديو على الكشف الطبي، مع إخلاء سبيل والده بضمان محل إقامته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول فيديو لطفل يبيع العسلية بالمحلة الكبرى، تضمن حوارًا مع المهندس محمد الإمام أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، وانقسمت الآراء حول ما جرى بين الطرفين، ما دفع جهات التحقيق للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.