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العثور على جثة سيدة مجهولة داخل جوال بالقليوبية

08:16 م الجمعة 18 يوليه 2025

العثور على جثة سيدة مجهولة

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة المصدر لسيدة بالعقد الخامس من العمر، داخل جوال، على ترعة الشرقاوية بمنطقة المريج بمدينة شبين القناطر.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد فيه بتلقيه بلاغاًً من النجدة بالعثور علي جثة لسيدة داخل جوال وملقاة علي ترعة الشرقاوية بمنطقة المريج دائرة المركز.

وانتقل المقدم محمود إسماعيل ومعاونيه لمكان البلاغ، وبالفحص تبين جثة لسيدة داخل جوال بالعقد الخامس من العمر، ترتدى كامل ملابسها، ولم يوجد بها ثمة إصابات، وتم نقلها لثلاجة مستشفى شبين القناطر العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شبين القناطر جهودها لكشف تفاصيل الواقعة، وضبط مرتكبيها.

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جثة سيدة أمن القليوبية ترعة الشرقاوية
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