وقف الملاحة النهرية بسبب سوء الأحوال الجوية في أسوان- صور

أسوان - إيهاب عمران:

تعرضت محافظة أسوان فجر اليوم الخميس، لحالة انعدام في استقرار أحوال الطقس، إذ سادت الرطوبة العالية والرياح المحملة بالأتربة أجواء المحافظة، خاصة على الطريق الصحراوي الغربي أسوان القاهرة، وأسوان أبو سمبل، والطريق الزراعي الشرقي أسوان القاهرة.

وبسبب سوء حالة الطقس، قررت هيئة الملاحة النهرية، إيقاف حركة الملاحة النهرية للبواخر السياحية التي تعمل ما بين أسوان والأقصر والعكس.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت تحذيرات بسقوط أمطار رعدية على مدينة اسوان ومدينة أبوسمبل.