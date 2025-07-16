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تقديرًا لجهودهم.. محافظ القليوبية يُكرّم مشرفي ومديري "تضامن الحج" (صور)

08:46 م الأربعاء 16 يوليه 2025
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    محافظ القليوبية يُكرّم مشرفي ومديري تضامن الحج (5)
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    محافظ القليوبية يُكرّم مشرفي ومديري تضامن الحج (4)
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    محافظ القليوبية يُكرّم مشرفي ومديري تضامن الحج (3)
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    محافظ القليوبية يُكرّم مشرفي ومديري تضامن الحج (6)
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    محافظ القليوبية يُكرّم مشرفي ومديري تضامن الحج (2)
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    محافظ القليوبية يُكرّم مشرفي ومديري تضامن الحج (7)
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    محافظ القليوبية يُكرّم مشرفي ومديري تضامن الحج (1)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كرّم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، 11 مشرفًا من مشرفي حجاج الجمعيات الأهلية، و12 مديرًا من مديري إدارات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظة، تقديرًا لجهودهم البارزة في تنظيم موسم الحج الماضي، وظهور بعثة القليوبية بصورة مشرفة.

وجاء التكريم خلال احتفالية نُظمت بديوان عام المحافظة، في لفتة تقديرية من المحافظة تجاه الكفاءات التي ساهمت في توفير سبل الراحة والرعاية لحجاج بيت الله الحرام، وضمان أداء المناسك في أجواء منظمة وآمنة.

وأشاد المحافظ في كلمته بالدور الحيوي للمشرفين ومديري الإدارات، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس تميز الكوادر التنفيذية بالمحافظة وحرصهم على خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن التكريم يأتي دعمًا للجهود المخلصة وتحفيزًا على المزيد من العطاء.

ووجه المهندس أيمن عطية شكره وتقديره لكافة القائمين على تنظيم موسم الحج، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال المواسم المقبلة.

وفي ختام الاحتفالية، سلّم المحافظ شهادات التقدير للمكرمين، الذين أعربوا بدورهم عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين استمرار التزامهم بخدمة أبناء القليوبية بكل إخلاص.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حجاج الجمعيات الأهلية التضامن الاجتماعي موسم الحج حجاج بيت الله الحرام
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