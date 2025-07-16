بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لشقيقين بتهمة قتل 3 أشخاص في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط، إحالة أوراق شقيقين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهما، بعد إدانتهما بقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في واقعة ثأرية بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط. وحددت المحكمة جلسة الأول من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد رفعت الرئيس بالمحكمة، و محمد إسلام البهنساوي نائب رئيس المحكمة، و أمانة سر زكريا حافظ ولؤي بهي الدين و محمد علاء .

وتعود وقائع القضية رقم 5058 لسنة 2008 جنايات الفتح، إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع إطلاق نار بقرية بصرة وسقوط ضحايا.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة والفحص مقتل كل من: أحمد ع. ح، وصابر ع. ح، وياسر م. ع، بالإضافة إلى إصابة كل من: مصطفى ع. س، وفتحي أ. ث، وخميس م. ح.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة كل من علاء ب. أ، وشقيقه مصطفى ب. أ، وذلك على خلفية خصومة ثأرية بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم.

وأوضحت التحريات أن المتهمين عقدا العزم على تنفيذ الجريمة، وقاما بإعداد أسلحة نارية (بنادق آلية)، وتربصا بالمجني عليهم أثناء توجههم لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم. وعقب انتهاء الحفل، وأثناء توجه الضحايا إلى سياراتهم، باغتهما المتهمان بوابل من الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين.