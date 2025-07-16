سيدات المنصورة يروين كواليس الاعتداء عليهن بمدخل العمارة (فيديو)

الدقهلي - رامي محمود:

كشفت سهير عبد الشهيد مصطفى، سيدة العقار، التي تعرضت للاعتداء برفقة نجلتيها للضرب والسحل على يد شخصين بمدخل العقار الخاص بهما في منطقة تقسيم طرطير بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية تفاصيل جديد، إذ أن المتهمين تربصا لها في محاولة للشروع بالتخلص منها، وذلك بعد قيامها باستئجار شقة بالمنزل للمتهمين وقيامها بتغيير عداد الكهرباء من ميكانيكي إلى عداد مسبق الدفع.

وأضافت السيدة فى بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لـ مصراوي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن قبل الواقعة بأشهر حدث خلاف بينها وبين المستأجرين الأصليين للشقة "والد المتهمين" وذلك بعد حدوث مشكلة بعداد الكهرباء الخاص بالشقة وقيامها بالتوجه إلى هندسة الكهرباء وتقديم طلب بفص العداد وقيام مسئولي الشركة برفع العداد لاستبداله بعداد "مسبق الدفع" كون القديم معطلا.

وأضافت أن بعد تغيير العداد رفض المستأجر الأصلي سداد قيمة الإيجار منذ 4 أشهر وعلى إثرها قامت برفع دعوى قضائية بالطرد لتفاجأ بقيام محامي المستأجرين بتقديم إيصالات سداد مزورة" حسب زعمها"، وقيامها بالطعن بالتزوير وعدم صحة تلك الإيصالات.

وتابعت سهير: أنه منذ رفع القضية وبدأ أبناء المستأجر في التربص لها وتهديدها بالإيذاء بل وصل بهم الأمر إلى الشروع في قتلها كونها تقيم بالعقار بمفردها رفقة بناتها لسفر أبنائها الأولاد خارج البلاد وتحريرها محضرا بالواقعة.

وقالت السيدة: "يوم الواقعة نزلت لإلقاء القمامة وفوجئت بأحد أبناء المستأجر يتتبعني على السلم وحينما حاولت فتح باب العقار فوجئت به يغلقه بالقوة وحين استغاثت بالمارة نزلت ابنتي إيمان لنفاجأ بقيامنه بالتعدي علينا بالضرب وأحداث إصابتنا بكدمات وسحجات بالجسم".

وأشارت السيدة إلى أنه فور تداول مقطع الفيديو المصور للحادث وجدت تفاعلًا كبيرًا من قبل وزارة الداخلية متمثلة في ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، وإلقاء القبض على المتورطين فى الواقعة قائلة: "رئيس المباحث راجل شهم وعاملني زي أمه وقالي اطمني حقك هيرجع".

ولفتت سيدة العقار، أن المستأجر الأصلي تنتهي مدة عقده في 10/10 من العام الجاري، مشيرة إلى أنها كانت تسعى إلى إخلاء العين المستأجرة بالقانون؛ نظرًا لعدم قيامهم بسداد الإيجار لأن المستأجر استعان بأبنائه من أجل ترويعي والتعدي علينا وتهديدنا بالقتل.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بلاغًا من سيدة تدعى سهير عبد الشهيد، 62 عامًا، موجه بالتربية والتعليم على المعاش، تتهم كل من: أحمد م.ح.، 42 عامًا، تاجر سيارات، وشقيقه سامح م.ح.، 39 عامًا، ووالدهما، بالتعدي عليها ونجلتيها بالضرب والسحل داخل مدخل عمارتها بمنطقة تقسيم طرطير بشارع قناة السويس بنطاق قسم ثان المنصورة، بسبب خلاف على إيجار شقة ملكها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من ضبط المتهم الأول، فيما فر الثاني هاربًا، وجرى القبض عليه، وعرضهما على النيابة العامة على ذمة المحضر رقم 6958 جنح ثان المنصورة وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.