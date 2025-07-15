قضية أطفال دير مواس.. عودة رحمة وفرحة للمستشفى تُعيد كابوس أشقائهما

المنيا - جمال محمد:

عادت الطفلتان رحمة وفرحة نصر محمد إلى مستشفى صدر المنيا مجددًا، بعد ساعات من خروجهما، إثر تدهور حالتهما الصحية وظهور أعراض مرضية غامضة، بعد أيام من وفاة أشقائهما الأربعة في ظروف لا تزال مجهولة.

وكانت الشقيقتان قد خرجتا من المستشفى للعرض على نيابة ديرمواس، إلا أنه عند وصولهما إلى مدينة ملوي، أُبلغوا بعدم استكمال الإجراء القانوني، وتدهورت الحالة الصحية للطفلة الأصغر، مما دفع عمهما، علي محمد، إلى التوجه بهما إلى طبيب خاص.

وبحسب العم، نصح الطبيب بنقلهما فورًا إلى مستشفى ملوي التخصصي بسبب تدهور حالتهما، حيث استمرت الأعراض المتمثلة في القيء وارتفاع الحرارة. وبعد دخول المستشفى، تقرر نقلهما بسيارة إسعاف إلى مستشفى صدر المنيا ووضعهما تحت الملاحظة.

وطالب عم الطفلتين الجهات المعنية بالتدخل العاجل وإنقاذ حياتهما، خوفًا من تكرار سيناريو وفاة أشقائهما الأربعة، في ظل تدهور الوضع النفسي للأب والأم، واستمرار حالة الغموض حول أسباب الوفيات.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بوفاة ثلاثة أطفال أشقاء من قرية بديرمواس داخل مستشفى ديرمواس المركزي، تبعها وفاة شقيقهم الرابع بعد إدخاله العناية المركزة بساعات قليلة.

والمتوفون هم: محمد ناصر محمد، 11 عامًا - ريم ناصر محمد، 10 أعوام - عمر ناصر محمد، 7 أعوام - أحمد ناصر محمد، الذي توفي لاحقًا بعد إصابته بإعياء شديد.

فيما أُصيبت الشقيقتان فرحة (14 عامًا) ورحمة (12 عامًا)، وتم نقلهما إلى مستشفى صدر المنيا ووضعهما تحت الملاحظة الطبية.

وقد انتدبت وزارة الصحة لجنة من الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل أحمد، دون الإعلان حتى الآن عن السبب الدقيق للوفاة، ما يزيد من قلق الأسرة وسكان القرية الذين يترقبون نتائج التحقيقات.

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