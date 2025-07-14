شفاء الأورمان بالأقصر تعتمد مفرمة نفايات طبية حديثة (صور)

الأقصر - محمد محروس:

قامت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بتشغيل مفرمة متطورة لمعالجة النفايات الطبية الخطرة، وذلك ضمن خطة المستشفى للتحول إلى منشأة خضراء صديقة للبيئة، وفي إطار جهودها المستمرة لتحقيق أعلى معايير السلامة البيئية والصحية.

وتُعد المفرمة من أبرز الوسائل الحديثة في إدارة النفايات، حيث تتيح معالجة النفايات الطبية فورياً بطريقة آمنة، مما يساهم في تقليل التأثيرات السلبية على البيئة المحيطة والحد من التلوث الناتج عن تلك النفايات.

ويأتي هذا التطور الجديد امتدادًا للجهود التي أثمرت سابقًا عن حصول مستشفى شفاء الأورمان على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء في مصر، تقديرًا لالتزامها بالمعايير البيئية والاستدامة في مختلف أنشطتها التشغيلية.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية المؤسسة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مشيرًا إلى أن المفرمة تعتمد على تكنولوجيا متقدمة تضمن التخلص من النفايات بشكل فعال دون الإضرار بالهواء أو التربة أو مصادر المياه.

ويأتي اعتماد هذه التقنية في إطار التزام مستشفى شفاء الأورمان بالمعايير البيئية العالمية، وسعيها الدائم لتوفير بيئة علاجية آمنة ونظيفة لجميع المرضى والعاملين والزوار.