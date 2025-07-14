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مصرع طفلة غرقًا في مياه النيل ببني سويف

12:14 م الإثنين 14 يوليو 2025

واقعة غرق- أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقيت طفلة مصرعها غرقًا، في مياه النيل، بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بتعرض "شيماء.س.ف"، 15 عامًا، للغرق في مياه النيل بقرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وبتكثيف البحث جرى انتشال الجثمان من مياه النيل، ونقله إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

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مصرع طفلة واقعة غرق محافظة بني سويف قوات الإنقاذ النهري
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