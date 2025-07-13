كتب - مختار عاشور:

في واحدة من أكثر الوقائع غموضًا ومأساوية والتي شهدتها محافظة المنيا، حيث خيّم الحزن والذهول على قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، بعد وفاة 4 أطفال أشقاء في ظروف متلاحقة خلال أيام معدودة، دون تفسير طبي قاطع حتى الآن.

وبينما ينتظر الأهالي نتائج تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية الأخيرة، تتوسع النيابة العامة في تحقيقاتها، وسط تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت الوفاة نتيجة مرض غامض، أم إهمال، أم أمر آخر لم يُكشف بعد.

ونسرد عبر "مصراوي"، تفاصيل واقعة وفاة 4 أشقاء تباعًا بالمنيا، وكذلك رد وزارة الصحة، خلال السطور التالية:

شهدت محافظة المنيا، تحديدًا بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، فارق أربعة أشقاء الحياة تباعًا خلال أقل من 48 ساعة، وسط ظروف غامضة لم تكشف حقيقتها بعد.

بدأت القصة حين سُجّلت أول حالة وفاة لطفل يبلغ من العمر 11 عامًا، تلتها وفاة شقيقيه الآخرين، بنت وولد، ثم انضم إليهم شقيقهم الرابع بعد ساعات من دخوله المستشفى وهو يعاني من إعياء شديد.

- مأساة وفاة 4 أشقاء

لا تزال حالة من الغموض تسيطر على واقعة وفاة أربعة أطفال أشقاء في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب غربي محافظة المنيا، وسط تساؤلات واسعة بين الأهالي، وحيرة بين الأطباء، بعد أن رحل الأشقاء في توقيت متقارب دون وجود مؤشرات واضحة أو سبب طبي مؤكد حتى اللحظة.

- الصحة تنفي السحائي.. والتحقيقات تترقب ما سيقوله الجثمان الأخير

وبينما نفت وزارة الصحة أن يكون السبب التهابًا سحائيًا، تُواصل الجهات المختصة جهودها لكشف ملابسات الحادث الغريب، في انتظار نتائج تشريح الجثمان الأخير التي يُعوّل عليها لتحديد السبب الحقيقي وراء هذه الوفاة الجماعية المفاجئة.

وكشف مصدر بمديرية الصحة بالمنيا، عن انتداب لجنة مكبرة من الطب الشرعي، صباح اليوم، والتي تقوم حالياً بتشريح الطفل المتوفى الأخير أحمد نصر، وذلك بعد وفاة أشقائه الثلاثة أمس ودفنهم، وتشخيص الحالات بأنها اضطرابات مفاجئة وسخونة شديدة وتشنجات عصبية، أودت بحياتهم.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ مصراوي، أنه لا يمكن الجزم بأن سبب الوفيات هو الالتهاب السحائي، وهو ما أكده بيان وزارة الصحة اليوم لعوامل كثيرة لم تتوفر في سبب وفيات الأشقاء، مشيراً إلى أن الحالة غريبة، وعدم وجود آثار ظاهرية على المتوفين صعبت الأمر على الأطباء، وفي انتظار الإعلان الرسمي عن أسباب الوفاة بعد انتهاء تشريح الجثمان الأخير.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا تلقت إخطاراً بوصول ثلاثة أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة، دون معرفة أسباب الوفاة.

- أطفال فارقوا الحياة في يوم واحد

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: محمد نصر، 11 سنة، عمر، 7 سنوات، ريم 10 سنوات، وإصابة شقيقهم أحمد، بحالة إعياء شديدة - توفي بعدها بساعات.

وفي السياق أصدرت وزارة الصحة بياناً نفت فيه وفاة الأطفال بالالتهاب السحائي.

- التحقيق مع والدي الأطفال المتوفين في المنيا

بدأت النيابة العامة بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، اليوم الأحد، تحقيقات موسعة مع والدي الأطفال الأربعة المتوفين بالأمس بقرية دلجا، وذلك لحين الكشف عن تقرير الصفة التشريحية للطفل الأخير الذي ستُجرى له أعمال التشريح اليوم والوقوف على سبب وفاة الأشقاء.

وبينما ينتظر الأهالي في قرية دلجا بقلق بالغ نتائج تقرير الطب الشرعي، يبقى السؤال الأهم بلا إجابة: ما الذي أودى بحياة أربعة أشقاء في زمن قصير وظروف غامضة؟ التحقيقات لا تزال مستمرة، والتشريح قد يحمل مفتاح الحقيقة، في قضية تحوّلت من مأساة عائلية إلى لغز يشغل الرأي العام، ويُعيد طرح تساؤلات عن أسباب قد تكون أعمق من مجرد أعراض مرضية عابرة.