قطع المياه 13 ساعة عن عدد من المناطق في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تنفيذ أعمال إصلاح عاجلة لخط المياه الرئيسي الخارج من محطة الوليدية المرشحة، والذي يبلغ قطره 500 مم من مادة البولي إيثيلين، ما يستدعي قطع المياه لمدة 13 ساعة عن عدد من المناطق شرق مدينة أسيوط.

وأوضح المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن أعمال الإصلاح ستبدأ في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الإثنين الموافق 14 يوليو 2025، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً من نفس اليوم. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الشركة لتحسين كفاءة الشبكات ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتقليل تأثير أعمال الصيانة على المواطنين، وتشغيل البدائل المتاحة خلال فترة التوقف.

وأشار شحاتة إلى أن المناطق المتأثرة تشمل منطقة الوليدية شرق أسيوط، بالإضافة إلى قرى بحري مركز أسيوط وهي: منقباد، نجع سبع، بني حسين، والعزب التابعة لها، وذلك نتيجة توقف محطة الوليدية المرشحة عن العمل خلال فترة الإصلاح. وأكد أن الشركة ستعتمد على تشغيل الآبار الارتوازية المتوفرة في تلك القرى، إلى جانب الدفع بسيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين طوال فترة الانقطاع.

ودعت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى تدبير احتياجاتهم من المياه مسبقًا، مؤكدة استعدادها الكامل لتلقي أي بلاغات أو طلبات عبر قنوات التواصل المختلفة، ومنها الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضي، أو الرقم المحمول 01280733990، والواتساب 01206179891، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للشركة، والموقع الإلكتروني اضغط هنا، وتطبيق الهاتف المحمول، وبرامج الـCMS لتلقي الشكاوى الإلكترونية.