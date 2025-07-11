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مصرع شخص في حادث تصادم على صحراوي المنيا

02:43 م الجمعة 11 يوليه 2025

اسعاف أرشيفية

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المنيا - جمال محمد:

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، إثر إصابته بجروح وكسور خطيرة، بعد اصطدام سيارة ملاكي بدراجته البخارية أثناء سيرهما على الطريق الصحراوي الغربي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، مما تسبب في مصرع "م، ح" ، 22 سنة، مقيم بمركز سمسطا بمحافظة بني سويف.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى

سمالوط التخصصي، وتبين أن سبب الوفاة نزيف في المخ وكسور متنوعة بالجسم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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