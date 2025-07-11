الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تشهد انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الوادي الجديد، تنافسًا شديدًا بين الأحزاب السياسية وبين سكان أكبر مركزين في المحافظة، وهما مركز الخارجة والداخلة بينما لم يشهد كل من مركز باريس والفرافرة تقدم أي مرشح في انتخابات الشيوخ 2025م.

وتسيطر القبلية على المشهد الانتخابي بين سكان كل من مركزي الخارجة والداخلة؛ بسبب أن المحافظة لها مقعدان فقط في المجلس الأول قائمة والثاني فردي، وحيث ترشح على القائمة المطلقة المغلقة " شمال ووسط وجنوب الصعيد" مرشح واحد فقط يمثل مركز الخارجة.

وستشتعل المنافسة بين ناخبي مركزي الخارجة والداخلة للفوز بالمقعد الثاني الفردي وهنا تسيطر القبلية بشكل كبير حيث سيحرص ناخبو مركز الداخلة ومركز بلاط والذي كان تابعا في الماضي لمركز الداخلة على الفوز بهذا المقعد منعا لاستحواذ سكان مركز الخارجة على مقعدي مجلس الشيوخ 2025م.

وتشهد الانتخابات حالة من التنافس بين 3 أحزاب سياسية على المقعد الفردي وهي أحزاب: حماة وطن – العدل – المؤتمر" مع تحالف الاحزاب السياسية المصرية حيث ترشح على المقعد الفردي في انتخابات الشيوخ بالوادي الجديد في ختام غلق باب الترشح 8 مرشحين وهم :

1 - المهندس عبدالحكيم حمد جبالي - فردى - حزب حماة وطن. الداخلة رمز التاج

2- محمود حسن غالى - فردى - حزب العدل. الخارجة رمز الحصان

3- محمد مطاوع - فردى - تحالف الأحزاب السياسية المصرية من الداخلة من قرية الهنداو رمز الحوت

4 - كمال محمود الشاذلى - فردى - مستقل الداخلة من قرية القلمون، رمز الأسد

5- المهندس منصور ابراهيم سيد - فردى – مستقل من مركز بلاط رمز الكف

6 - أنور كمال الدين قاسم - فردى - حزب المؤتمر. الداخلة من قرية الهنداو رمز المركب

7- خيرى محمد خضر طليب - فردى – مستقل من مركز الخارجة من قرية المنيرة رمز التمساح

8- محمد خطاب راشد - فردى – مستقل من مركز الداخلة من مدينة موط وشهرته ( شادي خطاب) رمز الصقر

بينما ترشح على القائمة الوطنية مرشح واحد فقط وهو المهندس أحمد أيوب، من مركز الخارجة عن حزب مستقبل وطن وهو ما سيزيد من التنافس الكبير من مرشحي الانتخابات على مقعد الفردي بين مركزي الخارجة والداخلة.